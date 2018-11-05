Понедельник, 5 Ноября 2018 21:22

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян за укрепление и развитее армяно-российских культурных контактов, а также важный вклад в сферу кинематографии наградил Армена Медведева Орденом Почета. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

Отметим, что Армен Николаевич Медведев родился 28 мая 1938 г. в Москве. Российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР и Российской Федерации. Дважды лауреат премии "Ника". Удостоен орденом <Знак Почета> (1981), орденом <За заслуги перед Отечеством> IV степени (1998). Был назван в честь мужа двоюродной бабушки, актрисы, народной артистки АрмССР - Анаиды Яковлевны Масчян, Армена Карповича Гулакян.

В 1960 г. окончил киноведческий факультет ВГИКа (мастерская Н. Лебедева). Кандидат искусствоведения (1982). Работал заведующим лекционным отделом, директором Бюро пропаганды советского киноискусства, главным редактором журнала <Советский фильм>, главным редактором журнала <Искусство кино>, главным редактором Всесоюзного объединения <Союзинформкино>. С 1980 г. преподает на киноведческом факультете ВГИКа. В 1987-1989 гг. - первый заместитель председателя Госкино СССР. В 1989-1991 гг. - зав. отделом культуры и народного образования Совета министров СССР. В 1992-1999 гг. - председатель Госкино России. С мая 1999 г. - президент Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (<Фонд Ролана Быкова>).

Автор ряда книг, в том числе <Очерки об актерах> (1961), <Кто он?> (1968), <Десятая муза> (1977, совм. с А. Чернышовым), <Ради жизни на земле. Вып. 1> (1982, совм. с И. Шиловой). Публиковался в научных сборниках ВНИИКа; в журналах <Искусство кино>, <Советский экран>, <Киноведческие записки>, <Кино-глаз>, <Искусство> и др.; в газетах <Экран и сцена>, <Советская культура>, <Литературная газета>, <Московские новости>, <Известия>