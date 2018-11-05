Понедельник, 5 Ноября 2018 21:21

АрмИнфо. Адвокаты бывшего директора медцентра "Сурб Григор Лусаворич", профессора Ара Минасяна члены Палаты адвокатов Айк Саркисян и Тигран Казарян выступили с разъяснением в связи с заявлениями советника главы Следственного комитета Соны Трузян.

Так, в заявлении адвокатов Минасяна, поступившем в АрмИфно отмечается, что Ара Минасян никогда не приглашался в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела о хищениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич", находящего в производстве СК РА. По их словам, подобного извещения он не получал ни по почте, ни от полицейских, ни посредством адвокатов. "Это обстоятельство подтверждает сообщение СК от 2 ноября о привлечении бывшего директора медцентра в качестве обвиняемого, причем параллельно он был объявлен в розыск и в суд предъявлено ходатайство об аресте. Не ясно, как за один день осуществляющему головное преследование органу далось обеспечить надлежащее извещение профессора Минасяна. Более того, в этих условиях непонятно распространение информации о том, как этот орган 20 дней пытался известить профессора Минасяна, при том, что решение было принято лишь 2 ноября", - констатировали адвокаты.

При этом они заметили, что 1 ноября профессор Минасян был приглашен на беседу в качестве свидетеля, а его представитель сообщил, что не смог связаться с профессором.

Защита Минасяна также заявила, что предпримет все необходимые меры по признанию недействительным решение об объявлении в розыск их подзащитного.

Отметим, что Трузян ранее заявила СМИ, что Ара Минасян был извещен о своем участии в необходимых следственных мероприятиях. "Извещение было послано по почте, через полицейских и уполномоченным Минасяном адвокатом. Было предоставлено время, однако Минасян не явился. Эти факты позволяют утверждать, что он уклоняется от следствия", - заявила советник.

Накануне суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следственного органа об аресте Минасяна за недостаточностью оснований. Напомним, что кс-директор медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян обвиняется в злоупотреблениях, в его отношении объявлен розыск. Согласно материалам дела, экс-директор в сговоре с другими сотрудниками медцентра путем фальсификации документов присвоил сумму в размере

426.343.650 драмов, которая была выделена из бюджета медцентру в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур и учреждений. Минасяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, а также части 2 статьи 325 УК РА. Минасян, согласно СК, скрывается от следствия, место его нахождения не известно. В его отношении объявлен розыск. Следствие представило ходатайство в суд для избрания в отношении Минасяна в качестве меры пресечения ареста. Следствие продолжается. Отметим, что Ара Минасян является отцом зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, который отозван с поста посла РА в Ватикане, Португалии и Мальте.