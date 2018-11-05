Понедельник, 5 Ноября 2018 21:21

АрмИнфо.Под руководством и.о. вице-премьера Армении Мгера Григоряна в правительстве состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и соглашения о Приоритетах партнерства Армения-ЕС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, в ходе заседания обсуждались положения касательно защиты интересов потребителя. В рамках обсуждений, представители ответственных структур доложили о планируемых мероприятиях, которые включены в "дорожную карту" армянской стороны исходя из положений соглашения.

В рамках мероприятий, которые будут включены в "дорожную карту", армянская сторона будет последовательна в вопросе сокращениях существующих различий со стандартами ЕС в интересах дальнейшей защиты здоровья и безопасности потребителей. ЕС и Армения будут углублять сотрудничество в направлении повышения уровня взаимопонимания между соответствующими системами и доступности к рынкам.

Участники заседания также обменялись мнениями о деталях "дорожной карты" европейской стороны, которая будет представлена в скором времени.