Понедельник, 5 Ноября 2018 21:20

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении разбираются в уголовном деле о злоупотреблениях, совершенных в муниципалитете Вагаршапат и организациях, функционирующих при нем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК, в ходе изучения материалов было выявлено ряд нарушений в управлении хозяйственными субъектами Вагаршапата. В частности, в выяснилось, что в муниципалитете Вагаршапат (Эчмиадзине) в 20015-18 гг., процесс закупок осуществлялся при нарушении правовых актов, регулирующих сферу, в результате чего договора подписывались с некоторыми дочерними компаниями, связанными с бывшим мэром, и первоначальная стоимость договоров, в ряде случаев без соответствующих аргументов, были увеличены на 20%, тем самым нанося серьезный ущерб муниципалитету.

В СК отмечают, что серьезные нарушения также зафиксированы при отчуждении земель посредством продажи на аукционах, и земли продавались на 50% ниже рыночной цены. "Со стороны соответствующих должностных лиц муниципалитета в период с 2013-2018 гг. не было принято надлежащих мер по предоставлению разрешения и сбора налогов за продажу на территории муниципалитета жидкого топлива, сжатого природного газ или сжиженного нефтяного газ. Кроме того, выявлены злоупотребления в процессе управления выдачей газа для транспортных средств, подведомственных муниципалитету. В результате переоценки стоимости газа выборочным путем выяснилось, что ущерб муниципалитету в результате переоценки объемов потраченного газа составил около 71 864 000 армянских драмов, еще 13 542 000 армянских драмов - в результате превышения его цены", - сообщили в СК РА.

Также в ведомстве выявили серьезные нарушения при строительных работах в двух музыкальных школах, где на 20% была завышена контрактная стоимость. Более того, выявили случаи незаконного строительства, которые не были пресечены ( 5 случаев).

В СК также выяснили, что в период с 2015-2018 гг. в благотворительных фондах "Бнак- комунал" и "Барекаргум" было зарегистрировано ряд лиц, которые не являлись на работу, однако получали зарплаты, ущерб составил - 590 млн. драм.

В СК сообщили, что на сонове собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст 179 УК РА., ч.1 и 2 ст. 308 УК РА и ст. 315.2 УК РА. В ведомстве сообщили, что разработан план действий по всестороннему и объективному расследованию дела.

Отметим, что в тот период муниципалитетом управлял Карен Григорян (сын депутата парламента Армении от РПА, экс-глава добровольческого союза "Еркрапа" Манвела Григоряна - Ред.). Карен Григорян покинул этот пост в июне текущего года. Он сейчас проходит по уголовному делу о растратах. Его же отец Манцел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Сын находится под подпиской о невыезде, а отец под арестом.