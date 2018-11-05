Понедельник, 5 Ноября 2018 21:18

АрмИнфо. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что ведомство не располагает данными о возможности выдвижения секретаря белорусского Совбеза Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): <У нас такой информации нет>.

Информацию о выдвижении представителя Республики Беларусь на должность главы ОДКБ распространила сегодня российская газета <Коммерсант>, со ссылкой на свои диписточники.

Напомним, что вопрос о назначении генсека ОДКБ будет обсуждаться в Астане 8 ноября на соответствующем уровне. В настоящий момент даже неизвестно, от какой страны будет кандидат, не то что уже сама кандидатура>, сказал <РИА Новости> пресс-секретарь белорусского МИДа.

8 ноября в Астане главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности. Ранее пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров, однако в ноябре он был отозван с должности в связи с выдвинутыми против него обвинениями в узурпации власти при подавлении массовых народных выступлений после президентских выборов в 2008 году.