Понедельник, 5 Ноября 2018 21:12

АрмИнфо. Диана Григорян, разыскиваемая американскими правоохранительными органами в рамках уголовного дела о подделке виз, мошенничестве и перевозку граждан в США незаконным способом, а также хищение личных данных и отмывание денег добровольно явилась в Центральный отдел Полиции Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе полиции РА, Диана Григорян со 2 февраля находилась в розыске по линии Интерпола. Она обвиняется по 371, 3551, 1546, 1956 статьям 18 главы УК США. Розыск проводился по

карточке Интерпола "С красным уголком".

Напомним, что в начале текущего года Министерство юстиции США сообщило о предъявлении 47-летней гражданке Штатов Стелле Бояджян и двум гражданам Армении 30-летнему Грачья Атояну и 41-летней Диане Григорян (Акопова) обвинения в предоставлении поддельных виз. Им также инкриминировали подделку виз, мошенничество и перевозку граждан в США незаконным способом, а также хищение личных данных и отмывание денег.

В связи с этим резонансным делом, заявление также распространило посольство США в Армении, в котором, в частности, говорилось: "Совместные следственные мероприятия Министерства юстиции США и Службы дипломатической безопасности Госдепартамента - это четкий посыл о том, что злоупотребления визами в Соединенные штаты являются задачей национальной безопасности и не могут быть игнорированы. Транснациональная организованная преступность, получающая выгоду за счет мошенничества с туристическими документами, беспокоит нас, также как то обстоятельство, что предметом преступной спекуляции становится культурное наследие Армении, используются данные других лиц и ложная информация о квалификации. Согласно обвинительному заключению, вышеупомянутые лица разработали схему мошенничества, в частности, организовывали незаконный въезд граждан Армении в США под предлогом участия в культурных мероприятиях. Согласно действующей схеме, Бояджян возглавляла некоммерческую организацию под названием фонд Big Apple Music Awards. Она требовала от граждан Армении от трех до 15 тыс. долларов США за выдачу фальшивых сертификатов. Согласно схеме, лиц, подавших заявку на получение визы, переодевали в национальные костюмы, печатали фальшивые концертные постеры с целью обмануть правительственную программу, разрешающую временный въезд иностранных граждан в США в качестве артистов. К сожалению, подобные случаи вынуждают подвергать детальному изучению каждого, кто претендует на участие в армяно-американском культурном обмене. Наши усилия по борьбе с визовым мошенничеством продолжаются. Наши консульские чиновники будут изучать заявки на визы при полном обеспечении миграционного закона и устава США, стремясь с одной стороны содействовать законному путешествию, а с другой - защитить национальную безопасность Соединенных Штатов. Вместе с тем, Департамент юстиции США и Службы дипломатической безопасности сделают всё для привлечения к ответственности тех лиц, кто спекулирует визовой системой Соединенных Штатов с целью получения выгоды".

В посольстве США в РА также подчеркнули, что сделает всё возможное для содействия в привлечении ее к ответственности.