Понедельник, 5 Ноября 2018 21:10

АрмИнфо. И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Гарегин Баграмян 2 ноября принял участие в 53 заседании Электроэнергетического совета стран СНГ, которое состоялось 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 53-м заседании приняли участие в том числе министры энергетики России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся осенне-зимних подготовительных работ энергетических систем на 2018-2019 годов, мероприятия, предусмотренные планом сотрудничества стран СНГ в энергосфере, надежность оборудования, энергосбережения и эффективности и др.

Г. Багдасарян представил энергетический сектор Армении, в частности, его основные направления и перспективы. Вместе с тем и.о. министра затронул проблемы, касающиеся развития атомной энергетики Армении, вопрос диверсификации первичных энергоресурсов и повышение производительности газовых ТЭС.

В рамках своего рабочего визита и.о главы ведомства провел встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком и министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

Согласно сообщению, был переизбран председатель Совета, которым стал министр энергетики РФ Александр Новак.