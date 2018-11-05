Понедельник, 5 Ноября 2018 21:07

АрмИнфо. Палестина разделяет позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом 5 ноября в Баку сказал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Как передает Trend, по его словам, Палестина является сторонницей выполнения международных законов. "Считаем, что наилучший путь получения всесторонней поддержки международного сообщества - это соблюдение международных законов и выполнение резолюций, принятых Советом безопасности ООН", - сказал Рияд аль- Малики.