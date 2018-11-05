Понедельник, 5 Ноября 2018 21:05

АрмИнфо.Несмотря на увеличение ассигнований сферы образования и науки на 8,8 млрд драмов, повышение заработной платы работникам системы не планируется. Об этом заявил и.о. министра образования и науки Араик Арутюнян 5-го ноября на совместном заседании парламентских комиссий по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и по вопросам образования, науки и культуры. Тем не менее, возможно, некоторым учителям все же повезет и в 2019 году их заработная плата станет чуть выше нынешней отметки.

В частности, по словам Арутюняна, возможно, некоторым педагогам зарплату повысят в результате ожидаемого снижения процентной ставки подоходного налога. Насколько данная реформа может положительно повлиять на зарплату работников сферы, поскольку, по задумке финансовых властей Армении, изменения коснуться тех, у кого зарплата выше 150 тыс драмов, и.о. министра затруднился сказать. "Затрудняюсь ответить на этот вопрос, поскольку не являюсь экономистом. Но, по данным наших специалистов, определенные повышения заработной платы, все же будут", - указал он.

Планируется также, что некоторых коснется повышение в результате консолидации ставки. То есть, если сегодня несколько человек делят одну ставку и в итоге ни один из них не получает желаемую зарплату, по итогам оптимизации, ситуация для одного из них будет изменена в лучшую сторону. "Мы осознаем, что в результате данной политики будут сокращения, но мы не пойдем на это, пока не будем иметь представления о том, куда мы их направим, возможно, путем их переподготовки в соответствии с потребностями рынка труда", - пояснил и.о. министра.

Помимо этого, с целью повышения заработной платы учителей, в 2019 году продолжится поощрение учителей, проходящих курсы повышения квалификации. На это будет выделено 860 млн драмов, а учителя смогут получать прибавку к зарплате до 50%.