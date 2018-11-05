Понедельник, 5 Ноября 2018 21:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 6 ноября текущего года будут обесточены:

В городе Ереван: 10?00-16?00 жилые дома 124/1, 131, 133, 135 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), хлебной завод Зейтуна, собственные дома 243, 247 в кв. "Норки Айгинер", институт геологии, собственные дома на улице Арменакян, жилой дом 227 на ул. Арменакяна, дом-институт Норка, здание НИИ "ЛУЧ", здание Российского посольства в общине Норк-Мараш; жилые дома 1-5 на Нубарашенском шоссе, жилые дома 6б, 18 на ул. Арцаха, собственные дома 32-84 на ул. Севана, собственные дома 5-41 (нечетные) на ул. Атояна, жилой дом 45А на проходе Атояна, собственные дома 1-15 на 3- ей улице, 1-9 на 5-ой улице, 20-41 на 12-ой улице, 1-14 на 22-ой улице Ареша, собственные дома 11-17 (четные), 113/3 на ул. Мурацана, жилой дом 76 на ул.

Азатамартикнери, собственные дома 49-75 на переулке Азатамартикнери, ООО "Фитнес Аван", дом культуры Авана, ООО "Гоар Мамиконян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подъезды 3 и 4 жилого дома 33 на ул. Вильнюса, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 28 на ул. Ленинградян, жилой дом 12 на ул. Арзуманян, жилой дом 8 на ул. Шинарарнери, жилые дома 10, 14 на ул. Эстонакан;

10?30-16?30 жилые дома 8, 10 на ул. Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на пр. Саят-Нова и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 жилые дома 7/1, 7/2 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице;

11?00-17?00 жилые дома 2-2/3, 4, 4а, 6 на ул. Рубинянц и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на ул. Гоголя и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), спортшкола N2, жилой

дом 3 на пр. Азатутяна, жилой дом 10 на ул. Амбардзумяна, жилые дома

16, 31, 35, 54, 58 на ул. Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке Ширака, жилой дом на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/5, 24 на ул. Шарури, детский сад N135, жилые дома 62, 64, 66 на ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Армавирском марзе:

10?00-14?00 село Армавир;

в Араратском марзе:

10?00-14?00 частично село Дарбник;

10?00-16?00 частично село Нор Уги; частично улица Еркатугаиннери в городе Арарат;

11?00-15?00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично село Шатин;

в Котайкском марзе:

10?00-12?00 села Нор Гюх и Котайк;

10?00-16?00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично села Дзорахбюр, Джрвеж; частично село Прошян, квартал "Ванаовит", воинская

часть Прошяна, газозаправочная станция "СЛЛ газ", ООО "Эва-Мак", "Мартин-Стар", ресторанный комплекс "Кавказ", станция сотового оператора "Виваселл МТС";

в Ширакском марзе:

10?00-16?00 частично Гюмрийское шоссе в селе Ашоцк Ашоцкого региона; 1-ая улица села Ланджик в Анийском регионе;

в Лорийском марзе:

11:00-12:00 частично город Ванадзор;

12:00-17:00 села Шнох, Техут и Каракоп;

в Тавушском марзе:

11:00-13:00 села Агавнаванк, Хачардзан и Гош;

в Сюникском марзе:

09:40-11:10 жилые дома 4, 5 на ул. Ширванзаде в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.