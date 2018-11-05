Понедельник, 5 Ноября 2018 21:04

АрмИнфо. В Ереване 7-8 ноября 2018 года пройдет заседание Совета по делам молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств, передает пресс-служба Исполкома СНГ.

На заседании планируется обсудить ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года и работы по подготовке аналогичной Стратегии на 2021-2030 годы.

Члены Совета рассмотрят вопросы, касающиеся реализации Международного молодежного проекта <100 идей для СНГ> и развития сотрудничества стран Содружества в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения.

Будут также обсуждены различные аспекты подготовки Форума молодежных организаций государств - участников СНГ, актуализации содержания Электронной библиотеки специалиста по работе с молодежью на пространстве Содружества и сотрудничества организаций стран СНГ по развитию молодежного предпринимательства.

На заседании будет избран председатель Совета на очередной срок.