Понедельник, 5 Ноября 2018 21:02

АрмИнфо.Арман Джанджугазян, обвиняемый в убийстве военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Ялпаева, приговорен армянским судом к 22 годам лишения свободы.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания суда Общей юрисдикции Ширакской области РА 31 октября.

Напомним, что военнослужащий 102-й российской военной базы 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев был убит в апреле 2017 года в Гюмри. Он был обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РА (убийство). По обвинению в убийстве по горячим следам был задержан 20-летний Арман Джанджугазян. Согласно СК Армении, у подозреваемого тогда были выявлены психические отклонения, из-за которых в марте 2017 года он был демобилизован из армии.

Позже стало известно, что Джанджугазян является сподвижника террористической организации Исламское государство. Джанджугазян, на основе ПМЖ проживающий в Греции, в 2014 году сменил веру и принял мусульманство, после чего посредством социальных сетей установил связь с представителями ИГ. Стало известно, что Джанджугазян запланировал убийство российского военнослужащего по собственной инициативе, но до его совершения получил одобрение представителей ИГ, с которыми находился в связи. После раскрытия преступления Джанджугазян дал признательные показания.