Понедельник, 5 Ноября 2018 21:01

АрмИнфо.Легенды о том, что люди месяцами ждут возможности вступить в ряды правящей партии "Гражданский договор" подтвердилась. "Это вовсе не легенда. Это соответствует действительности", - заявил и.о. министра образования Армении, член правления партии ГП Араик Арутюнян 5-го ноября в беседе с журналистами.

По его словам, партия установила очень серьезные критерии отбора членов ГД. "После бархатной революции тысячи и тысячи граждан страны изъявили желание вступить в ряды ГД. В результате, мы определили очень строгие фильтры отбора>, - пояснил он. Так, участие кандидата в ранней деятельности партии "Гражданский договор", и одновременно степень его вовлеченности в последние политические события в Армении могут стать решающим фактором для его вступления в ряды ГД.

Помимо этого, как заявил Арутюнян, возможно в период выборов многие учителя и руководители образовательных учреждений также пожелают вступить в ряды ГД, с учетом прошлого опыта. В целях обеспечения полной аполитичности образовательной системы, как считает Араик Арутюнян, будет правильно законодательно закрепить императиву приостановить свое участие в политической партии, или же временно заморозить его на период работы в образовательном учреждении, как это делается в ходе принятия на работу будущего сотрудника правоохранительного органа.

Сегодня сам и.о. главы минобрнауки уже принял решение относительно своего участия в предстоящих выборах. "Буду выдвигаться там же, где и в прошлый раз - из Шенгавита и Малация-Себастия, где набрал достаточное количество голосов", - указал он. По результатам обсуждений с однопартийцами Араик Арутюнян примет решение продолжить работу в Кабмине или же заняться законотворческой деятельностью в парламенте страны.

Что касается информации о том, что многие "сомнительные элементы" включены в избирательный список ГД, то, как заявил Арутюнян, "люди придумывают несуществующие ветряные мельницы и начинают бороться с ними. Думаю, в скором времени мы обнародуем список кандидатов из ГД, и вы сможете оценить то, насколько эта информация соответствует действительности".