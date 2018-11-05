Понедельник, 5 Ноября 2018 17:48

АрмИнфо. В Астане начал свою работу международный инновационный форум «Digital Bridge», передает корреспондент МИА «Казинформ».Форум организован Министерством информации и коммуникаций РК при поддержке АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

В форуме участвуют ключевые представители международного IT-сообщества, признанные эксперты в сфере технологий, руководители предприятий, технологические предприниматели, представители госсектора из разных стран, профессионалы в области цифровых разработок, ученые, а также венчурные капиталисты и инвесторы.

На площадке Digital Bridge выступят более 50 казахстанских и международных спикеров, в числе которых: генеральный директор Startup Genome Жан-Франсуа Готье, гендиректор «Hyperloop Transportation» Дирк Алборн, предприниматель, консультант и ментор Стартап Академии, автор ряда бестселлеров по стартап-тематике Боб Дорф, основатель и владелец частной космической компании «Галактика» Алия Прокофьева, сооснователь «Priceline Group» Джефф Хоффман, председатель и соучредитель «Global Catalyst Partners», международной фирмы венчурного капитала Камран Элахиан.

Ожидается, что в рамках форума состоится пленарная сессия «Диалог о глобальных трендах развития цифровой экономики», где примут участие официальные лица - Премьер-Министр РК Бахытжан Сагинтаев, Премьер-Министр Эстонии Юри Ратас и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. Вместе с международными экспертами спикеры обсудят глобальные тренды цифрового предпринимательства и потенциал Казахстана на глобальном рынке. Кроме того, в рамках форума будет вручена первая в Казахстане премия в области цифровизации - Digital Bridge Awards.

Судейская коллегия премии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Аскара Жумагалиева выбереть победителей премии в трех номинациях. Помимо этого, в рамках форума Digital Bridge пройдут два эксклюзивных мероприятия, инициированные международным технопарком IT-стартапов Astana Hub: соревнование стартапов Astana Hub Battle и премия в области стартап-индустрии Казахстана Astana Hub Awards. Предполагается, что премия и стартап-соревнование технопарка Astana Hub будут проводиться ежегодно.