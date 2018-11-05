Понедельник, 5 Ноября 2018 16:43

АрмИнфо.Новоназначенный Посол Кыргызской Республики в РА Болот Отунбаев (резиденция - Москва) вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президент РА, Саркисян выразил уверенность, что посол своей деятельностью внесет вклад в развитие армяно-киргизских отношений.

При этом президент Армении отметил, что активизация политического диалога, углубление торгово-экономических и гуманитарных связей исходит из интересов двух дружественных народов.

В свою очередь Отунбаев заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития и расширения двустороннего и многостороннего

сотрудничества