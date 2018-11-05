Понедельник, 5 Ноября 2018 16:41

АрмИнфо. Обвинения в адрес экс-директора медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасяна в хищении и мошенничестве являются необоснованными. Об этом говорится в заявлении адвокатов Минасяна, поступившем в АрмИнфо.

По мнению адвокатов, непозволительно в обвинении в отношении Минасяна использовать термин "хищение", поскольку средства выделяемые государствам в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур перечисляются государственному медучреждению, а не физлицу.

По мнению адвокатов, обвинение в "мошенничестве" также необоснованно, поскольку нет каких-либо доказательств того, что суммы, указанные в заявлении следственного органа, были присвоены Минасяном.

"Непонятно также, по каким механизмам следственный орган посчитал сумму в 426.343.650 драмов, в качестве ущерба, нанесенного государству. Об этом можно было бы говорить после допроса десятков лиц, после различных экспертиз, чего в ходе следствия сделано не было. Очевидно, что распространение подобного заявления со стороны следственного органа до вердикта суда, преследовало цель оказать воздействие на суд при вынесении вердикта", - говорится в заявлении.

Что касается объявления Минасяна в розыск, то, как замечает его защита, для этого также не было оснований, поскольку следственный орган до этого не вызывал его на допрос в качестве обвиняемого.

В этом контексте адвокаты заявляют, что сделают все возможное в рамках закона для восстановления честного имени Минасяна, его попранных прав, а также привлечения к ответственности лиц, преступивших закон.

Отметим, что накануне суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следственного органа об аресте Минасяна за недостаточностью оснований. Напомним, что Экс-директор медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян обвиняется в злоупотреблениях, в его отношении объявлен розыск. Об этом сообщает Следственный комитет Армении. Согласно материалам дела, экс-директор в сговоре с другими сотрудниками медцентра путем фальсификации документов присвоил сумму в размере

426.343.650 драмов, которая была выделена из бюджета медцентру в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур и учреждений. Минасяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, а также части 2 статьи 325 УК РА. Минасян, согласно СК, скрывается от следствия, место его нахождения не известно. В его отношении объявлен розыск. Следствие представило ходатайство в суд для избрания в отношении Минасяна в качестве меры пресечения ареста. Следствие продолжается. Отметим, что Ара Минасян является отцом зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, который отозван с поста посла РА в Ватикане, Португалии и Мальте.