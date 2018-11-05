Понедельник, 5 Ноября 2018 16:28

АрмИнфо. Накануне, 3 ноября, в гюмрийской церкви <Сурб Ншан> состоялась презентация духового органа. Инструмент был произведен известной эльзасской династией Роттингеров, история органостроения которой насчитывает свыше 250 лет. Орган удалось привезти из Европы в Гюмри при поддержке международной компании, мирового лидера в сфере премиального алкоголя Pernod Ricard (Перно Рикар) и входящего в группу Ереванского завода <АРАРАТ>.

Инструмент был приобретен из частной коллекции. Символично, что на органе играл известный французский композитор, органист Оливье Мессиан. Инициатива установления органа во втором по величине городе, культурной столице Армении принадлежала уроженке Гюмри, на данный момент жительнице Франции, президенту Союза "Друзья Гюмри. Франция", лауреату престижных международных премий, органистке Нарине Симонян.

<Я очень счастлива, так как исполнилась моя детская мечта, чтобы в Гюмри был орган, на котором бы играли в армянской Апостольский церкви. Благодарна, всем, кто приложил усилия для того, чтобы сегодня мы вместе с вами стали свидетелями такого значимого события в нашем городе>, - сказала она. Установление органа, по словам Н. Симонян, является предпосылкой для открытия в Гюмри школы-мастерской органа.

В частности, в ходе презентации Н.Симонян была награждена золотой медалью мэра Гюмри за значительный вклад в развитие и распространения органной музыки в Гюмри, ценный подарок родному городу, многолетнюю творческую деятельность, заслуженный авторитет и известность, которую вручил первый заместитель мэра Рубен Саноян.

По случаю презентации органа, установленного в церкви "Сурб Ншан", прошел концерт духовной музыки, в ходе которого выступили всемирно известная оперная певица, сопрано Асмик Папян, молодая певица, дочь Нарине Симонян Сатеник Шагазизян, органисты Нарине Симонян, Мари Мюллер, Артур Адамян и хор <Радио Мартам>.

Отметим, что Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода. В 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную компанию Pernod Ricard (Перно Рикар), мирового лидера в сфере премиального алкоголя

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