Понедельник, 5 Ноября 2018 15:38

АрмИнфо.Beeline завершил модернизацию фиксированной сети в городе Варденис. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, благодаря новой VDSL сети жителям станет доступен интернет со скоростью 100 Мбит/сек. Новая технология позволит жителям Вардениса в 20 раз увеличить скорость фиксированного интернета.

"Жители пяти городов Армении уже могут использовать высокоскоростной Интернет Beeline, который схож по своим свойствам c оптико-волоконной сетью. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям Beeline в проводную инфраструктуру. Мы продолжим развивать наши проводные и беспроводные сети, и население скоро будет осведомлено о новых технологиях и услугах, которые станут доступны в их городах", - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Beeline сообщает, что для подсоединения к интернету можно подписаться на пакеты услуг Neo Max, которые предоставляют возможность за ежемесячную плату начиная с 5990 драмов совершать бесплатные звонки внутри сети, до 50 минут разговорного времени на сети других операторов Армении, до 6 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в сети 4G, 150 SMS-сообщений, а теперь и фиксированный интернет скоростью до 100 Мбит/сек. При подписке на пакет услуг Neo Max+ плата за первый месяц не взимается.

Напомним, что ЗАО - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Штаб-квартира группы VEON находится в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".