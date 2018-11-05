Понедельник, 5 Ноября 2018 15:36

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) возобновил сотрудничество с одной из ведущих компаний РА - ЗАО "Газпром Армения". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка. Согласно источнику, Банк ВТБ (Армения) и "Газпром Армения" намерены создать платформу для дальнейшего укрепления своих взаимоотношений, реализовать проекты, направленные на динамичное развитие энергетической отрасли страны.

"Обе стороны выразили готовность продолжать отношения в долгосрочной перспективе и совместно разрабатывать и внедрять финансовые инструменты, которые обеспечат максимальную эффективность партнерского взаимодействия". - отмечается в сообщении.

Отметим, что ЗАО <Газпром Армения> - 100-процентное дочернее общество ПАО <Газпром>. Основной вид деятельности - поставка и реализация природного газа на внутреннем рынке Армении. В структуру Общества входят 15 филиалов по газификации и газоснабжению, организованных по территориальному принципу, филиал <Инженерный центр>, 5 дочерних обществ, а также учреждение <Раздан-5>. Стратегическая цель ЗАО <Газпром Армения> - создание газоэнергетической компании регионального значения, обеспечивавающей активное участие в энергетических проектах как на внутреннем, так и на внешних рынках. В списке крупных налогоплательщиков ЗАО <Газпром Армения> По итогам 9-ти месяцев 2018г занимает 2-ое место, выплатив в госбюджет 30.4 млрд драмов.

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. По охвату филиальной сети Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство - 67 филиалов с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.