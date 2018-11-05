Понедельник, 5 Ноября 2018 15:10

АрмИнфо.Экс-глава ГНКО "Родина-Диаспора" Министерства диаспоры РА , подозреваемый в злоупотреблениях, вернул государству 100 млн драм. Об этом АрмИнфо сообщили в СК РА.

"В Следственном комитете Армении предприняли необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела о предполагаемых злоупотреблениях, совершенных должностными лицами государственной некоммерческой организации Министерства диаспоры РА "Родина-Диаспора". Экс- глава ГНКО частично восстановил причиненный ущерб", - отмечается в сообщении ведомства.

В СК напомнили, что в ходе предварительного следствия, в рамках уголовного дела, были получены фактические данные о том, что в 2015 году в рамках тендера по реализации проекта ГНКО отклонил заявку компании, которая готова была реализовать ее по более низкой цене, взамен подписав контракт с двумя компаниями, предлагающими свои услуги по более высоким ценам, тем самым нанеся государству серьезный ущерб.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что очевидные злоупотребления были также выявлены в2015-2018 годах в ходе реализации контрактов, заключенных в рамках тендера, объявленного в рамках проекта "Подготовка, трансляция, приобретение и воспроизведение телевизионных программ и видеороликов по проекту партнерства Армения-Диаспора", в действиях отдельных должностных лиц ГНКО "Родина-Диаспора" при реализации грантовой программы "Ари тун", в результате чего были растрачены государственные средства в особо крупных размерах.

"В результате совместных мер, осуществленных в рамках уголовного дела, бывший глава ГНКО Министерства диаспоры РА перечислил 100 млн. драмов в качестве частичного возмещения ущерба на депозитный счет Службы государственного контроля Армении", - сообщили в ведомстве, добавив, что продолжаются следственные мероприятия по выяснению масштабов нанесенного государству ущерба, круга вовлеченных лиц, а также восстановления ущерба государству.

По официальным данным в этот период фондом ГНКО "Родина-Диаспора"руководил Давид Шахбазян