Понедельник, 5 Ноября 2018 15:01

АрмИнфо.В школе №11 Раздана состоялось официальное открытие класса им. Шарля Азнавура по углубленному изучению французского языка. Как сообщает пресс- служба Банка ACBA-Credit Agricole, программу удалось осуществить в рамках сотрудничества благотворительных фондов "Степан Гишян" и "Франко-армянское развитие".

"Школьники в этом классе будут изучать французский язык 7 дней в неделю по 2 часа, а те, кто пожелает углубить свои знания, смогут на бесплатной основе участвовать в дополнительных занятиях. Мы попытались создать лучшие условия для изучения французского, в частности привезена необходимая литература из Франции, а комната класса оснащена современной техникой. Я убеждена, что здесь дети будут учиться с большим удовольствием", - сказала директор благотворительного Фонда "Степан Гишян" Анна Гишян.

В свою очередь председатель Фонда "Франко-армянское развитие" Арен Тохатян добавил, что франко-армянский фонд реализовывает различные франкофон-программы. "Очень рады по случаю открытия подобного класса, который посодействует улучшению изучения детьми французского языка",

- сказал он.

Видеоролик церемонии открытия класса им. Шарля Азнавура размещен в YOUTUBE по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wAOKDYo0PH4&t=1s

Отметим, что Благотворительный фонд "Степан Гишян" (http://www.foundation-gishyan.am/) создан в 2015 году Банком ACBA-Credit Agricole, французской финансовой группой Credit Agricole, Национальной федерацией Credit Agricole и семьей Гишян.