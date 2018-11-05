Понедельник, 5 Ноября 2018 15:00

АрмИнфо. В ходе 73-й сессии Первого комитета Генассамблеи ООН международное сообщество вновь подавляющим большинством подтвердило актуальность инициированной Казахстаном Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, впервые принятой Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 2015 года.

Соответствующую резолюцию поддержали 135 государств-членов ООН, а ее соавторами выступило 41 государство. В 2015 году «за» казахстанскую резолюцию проголосовало 131 государство, а соавторами стало 35 стран.

Особого внимания заслужила поддержка резолюции Индией и Северной Кореей – государств, обладающих ядерным оружием. Увеличилось число сторонников прагматичного построения мира, свободного от ядерного оружия, и среди европейских стран.

Инициатива о принятии Всеобщей декларации принадлежит Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Она была реализована в декабре 2015 года. Глава государства призвал международное сообщество «сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке».

Всеобщая декларация, разработанная и принятая на юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН, призывает к:

- полной ликвидации ядерного оружия как единственной абсолютной гарантии против его применения или угрозы применения;

- принятию многостороннего и имеющего обязательную юридическую силу документа, предусматривающего полную ликвидацию ядерного оружия;

- направлению людских и экономических ресурсов, используемых в разработке, техническом обслуживании и модернизации ядерного оружия на цели укрепления мира и безопасности, устойчивого развития и избавления миллионов людей от нищеты;

- соблюдению норм международного права, включая нормы международного гуманитарного права, в связи с катастрофическими гуманитарными последствиями любого применения ядерного оружия.

В текущих условиях сложной геополитической ситуации в мире цели и задачи Всеобщей декларации становятся все более актуальными и востребованными, а закрепленные в ней универсальные принципы и обязательства по ядерному разоружению призваны стать мостом между разными взглядами на будущее устройство безопасного мира.

В обновленной резолюции были отражены последние события, произошедшие в сфере ядерного разоружения, в том числе принятие в июле 2017 года Договора о запрещении ядерного оружия, в разработке и принятии которого Казахстан активно принимал участие.

Основные положения и идеи Всеобщей декларации, а также антиядерные инициативы Президента Н.Назарбаева получили свое воплощение в Договоре о запрещении ядерного оружия. Они совпадают с концептуальным видением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по этой глобальной проблеме, что отмечено в обновленной казахстанской резолюции.

Продолжение диалога в области контроля над ядерным вооружением и разоружением, выстраивание взаимного доверия и общего видения проблемы, связанной с уничтожением ядерного оружия, – все это находит широкую поддержку среди государств-членов ООН и способствует дальнейшему продвижению к миру, свободному от ядерного оружия.

Одобрение резолюции на заседании Первого Комитета стало признанием вклада Казахстана в глобальный процесс ядерного разоружения, укрепление мира и международной безопасности, а также свидетельством твердой приверженности нашей страны делу достижение мира, свободного от ядерного оружия.