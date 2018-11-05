Понедельник, 5 Ноября 2018 14:53

АрмИнфо. Партия "Просвещенная Армения" будет участвовать в досрочных парламентских выборах в одиночку, а не в формате блока. Об этом 5 ноября на пресс-конференции заявил глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он заметил, что возможность сотрудничества "Просвещенной Армении" с партиями "Гражданский договор" и "Республика" не исчерпаны. Что касается формата блока "Елк", то он, по словам Марукяна, выполнил свою миссию, и теперь партии решили проверить, на что они способны по отдельности. "Наше сотрудничество с партией "Республика" не закончено, в мэрии мы сотрудничаем в формате блока "Луйс" и продолжим наше сотрудничество",- отметил Марукян.

Что касается шансов партии и того, что в блоке у данных партий было больше возможностей оказаться в Национальном Собрании, глава партии "Просвещенная Армения" заявил: "Мы не рассматривали данный вопрос исключительно с той точки зрения, чтобы преодолеть проходной порог и оказаться в парламенте. Мы решили пойти на данный шаг с тем, чтобы быть мобильными с точки зрения выбора. Я думаю, что все три политические силы, входящие в блок "Елк", имеют возможность пройти в парламент", - подчеркнул Марукян. Что касается того, каких результатов от выборов ожидает глава партии "Просвещенная Армения", последний заметил, что он рассчитывает стать второй политической силой в Национальном Собрании.

Относительно того, будет партия в парламенте властью или оппозицией, политик заявил, что это решит народ. "После того, как будут подведены итоги досрочных парламентских выборов, мы увидим, кто мы власть или оппозиция", - подчеркнул Марукян. Он заметил, что партия примет участие в выборах со своим списком, в который, однако, будут включены также представители различных политических групп и других партий.

На вопрос относительно того, будут ли в данный список включены представители Республиканской партии или же люди, которые содействовали РПА, глава "Просвещенной Армении" заявил, что представители партии не намерены включать в свой список людей, которые могут бросить тень на всю партию, даже не смотря на то, сколько голосов они могут принести.

Говоря о рейтинговой системе, Марукян заметил, что она не так уж и плоха. "Думаю, проблемы в связи с данной избирательной системой возникнут у тех, кто впервые примет участие в выборах. Все те, кто знаком с ней, имеют больше шансов. Как бы то ни было, у нас осталось для подготовки и агитации не так много времени", - отметил Марукян, подчеркнув, что в связи с недостатком времени в определенных областях страны агитация будет менее активно, чем в других.