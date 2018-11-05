Понедельник, 5 Ноября 2018 14:40

АрмИнфо. На территории Армении днем 6-го, ночью 7-го ноября в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных областях- туман. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, днем 7-го, с 8-10 ожидается погода без осадков. Юго-западный с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Днем 5-го ноября температура воздуха понизится на 4-5 градусов, ночью 6-го повысится на столько же.

В Ереване 6-го, ночью 7-го ноября время от времени ожидается дождь. Днем 7-го, с 8-10 ожидается погода без осадков. Температура воздуха

днем будет колебаться от +12 до +15 градусов тепла.