Понедельник, 5 Ноября 2018 13:35

АрмИнфо.По инициативе и при поддержке Конверс Банка в Ереване 9 ноября состоится семинар SME Banking Club, посвященный мировым тенденциям развития и возможностям кредитования МСБ, представляющим определенные секторы экономики. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

"Это первый семинар, организованный в Армении в рамках сотрудничества Конверс Банка с SME Banking Club. Цель семинара - предоставление участникам всесторонней информации о тенденциях развития МСБ. Мы ожидаем, что в результате в Армении будет создана платформа, в рамках которой эффективное сотрудничество станет замечательной предпосылкой для дальнейшего развития возможностей финансирования МСБ", - заявил Директор по корпоративному бизнесу Конверс Банка Ростом Бадалян.

В свою очередь, учредитель, главный исполнительный директор SME Banking Club Андрей Гидулян заметил: "SME Banking Club, являющаяся международной профессиональной сетью бизнес-банкиров, предусматривает обмен информацией и опытом об условиях кредитования МСБ глобальных, региональных, локальных банков и финансовых компаний. SME Banking Club сотрудничает с международными финансовыми организациями, финансовыми структурами, в т.ч. коммерческими банками, которые стремятся повысить значимость своих финансовых услуг, посредством предоставления разнообразных финансовых и нефинансовых продуктов для МСБ, выходя на новые уровни. SME Banking Club с 2010 года постоянно организовывает региональные и международные банковские мероприятия в Украине, Грузии, Польше, Казахстане, Египте ".

Согласно источнику, в семинаре, организованном в Ереване, примут участие международные спикеры и представители банковской системы РА. С докладами выступят основатель SME Banking Club Андрей Гидулян и эксперты в данной отрасли - Алексей Саяпин, Иван Ерко и Михаил Медко. В своих докладах они представят самые последние тенденции развития в сфере банковского кредитования МСБ, а именно агросектора и проектов энергоэффективной и альтернативной энергетики.

Для предварительной регистрации, необходимо отправить заявку на адрес электронной почтыcis@smebanking.club или на страницу SME Banking Club в Facebook. Участие в семинаре бесплатно.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, портфель Конверс Банка по кредитованию МСБ достиг 29.9 млрд драмов или свыше $62 млн с годовым ростом на 32,3%. Только за I полугодие 2018 года Банк нарастил этот портфель на 23,4%. И по годовому и по полугодовому росту Конверс Банк входит в TOP-5. В кредитном портфеле Банка на долю ссуд МСБ приходится свыше 17%, а в суммарных кредитах сфере МСБ по рынку доля Конверс Банка превышает 4%.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.