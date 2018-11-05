Понедельник, 5 Ноября 2018 13:32

АрмИнфо. Завтра, 6 ноября на площади Свободы состоится митинг против проведения в Армении международного форума ЛГБТ- христиан.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, митинг организовывает инициатива "Во имя национальных ценностей". Цель митинга - озвучить общественное мнение и представить угрозы, связанные с этим порочным явлением.

После митинга запланирована акция-шествие по центральным улицам Еревана: проспект Маштоца-Матенадаран, затем от площади Франции к резиденции премьер- министра на Баграмяна 26.

Согласно сообщению, 6 ноября в 14:00 на площади Свободы начнется сбор подписей против проведения этого форума, с 15:00 -16:00 будут национальные песни и танцы, с 16:30-17:00 часов будет митинг, по завершению которого пройдет шествие. Инициатива призвала всех граждан Армении присоединиться к акции.

Отметим, что форум ЛГБТ-христиан в Ереване намечен на 15-18 ноября. Как сообщил организатором форума, президент НПО "Новое поколение" Сергей Габриелян, мероприятие пройдет без "шуму и пыли". "Форум пройдет исключительно в формате закрытого обсуждения, в том числе и для представителей средств массовой информации, любая видеосъёмка также будет запрещена",- заявил он, добавив, что гей- парад или какое-либо другое массовое мероприятие не предусмотрены, не будет даже радужных флагов. По его словам, в обсуждении примут участие 40 человек, которые в атмосфере "любви и солидарности" поговорят о проблемах ЛГБТ общины и попытаются найти их решения.

Против проведения форума ЛГБТ-христиан в Ереване уже высказались Католикос всех армян Гарегин Второй, различные общественно-политические организации.