Понедельник, 5 Ноября 2018 13:31

АрмИнфо. Полиция Армении раскрыла дело о взяточничестве в особо крупных размерах со стороны инспектора Комитета госдоходов Армении.

Согласно материалам дела, старший инспектор КГД Артак Петросян, зная о находящемся в ведении структуры деле об одной из компаний, уговорил своего знакомого, являющегося замдиректора учреждения, осуществляющего бухгалтерскую деятельность в данной компании Артума Гасапаряна дать ему взятку в особо крупных размерах, взамен обещав прекратить дело в отношении данной компании.

В результате Петросян получил взятку в размере 5.000.000 драмов. В рамках дела Петросян и Гаспарян арестованы.