Понедельник, 5 Ноября 2018 12:48

АрмИнфо. Партия "Республика" примет участие в декабрьских выборах в Армении для реализации своих целей и программ. Об этом на своей страничке в Facebook написал лидер партии Арам Саркисян.

Отметим, что об отдельном участии в выборах сообщила также партнер "Республики" по блоку "Луйс", партия "Просвещенная Армения". Согласно муссируемым слухам, обе партии не пришли к единому знаменателю относительно формата участия в выборах. Лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян предложил членам партии "Республика" участвовать в пропорциональном списке возглавляемой им партии и не консолидироваться в блок, поскольку проходной ценз для политических альнянсов выше, чем для партий (7% и5 соответственно). Но амбиции лидеров партии "Республика" не позволили принять это решение. Пока не известно, эти партии будут договариваться о консолидации в возглавляемый Николом Пашиняном блок "Мой шаг", который является абсолютным фаворитом предвыборной гонки, или пойдут отдельно.

Выборы, скорее всего, будет бойкотировать Демпартия Армении, поскольку они проходят по старому ИК.

Партия "Наследие", несмотря на недовольство тем фактом, что выборы пройдут по действующему ИК, тем не менее, примет участие в них, однако, пока не известно, в каком формате. Об участии в выборах уже заявили партии "Сасна црер", "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн", Республиканская партия формально решила вопрос своего участия в выборах, остается это зафиксировать де-юре. А вот партия "Армянское общенациональное движение", изначально заявившая об участии в выборах, отказалась от этой идеи за неимением финансов и по причине того, что они проходят по нынешнему ИК. В выборах, скорее всего, примет участие партия "Свободные демократы", но формат своего участия она не определила. Об участии вы выборах заявила также партия "Альянс".