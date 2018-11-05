Понедельник, 5 Ноября 2018 12:29

АрмИнфо. В Степанакерте состоялась встреча и.о.премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Арцаха Бако Саакяном, которой последовала встреча в расширенном составе.

В ходе встреч стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Главы двух армянских республик акцентировали внимание на активизации двустороннего сотрудничества. Был обсужден также вопрос повышения боеспособности Армии обороны, углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Стороны коснулись ситуации на линии соприкосновения, обсудили внутриполитическую и внешнеполитическую повестку двух армянских республик.

4 ноября Пашинян и Саакян побывали на ряде участков линии соприкосновения в восточном направлении, ознакомились с условиями службы и оперативной ситуацией. <Мы должны констатировать, что случаи нарушения перемирия минимизировались, и они не носят целевой характер. Могу констатировать, что наши договоренности с Алиевым в целом, но не полностью сохраняются. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Есть проблемы, которые, казалось бы, нашли свое решение, но нам правду скажет лишь солдат, решены они или нет. Если мы не станем открыто обсуждать проблемы, их будет сложно решить>,- заметил Пашинян.

Пашинян и Саакян пообщались с военнослужащими, услышали их мнение относительно различных вопросов. И.о. премьера заверил, что все будет сделано для более комфортной службы солдат. <Мы сейчас намерены реализовать пилотную программу по внедрению нового механизма по продовольственному обеспечению армии. Мы должны понять, насколько она эффективна. Однозначно, что действующая система никого не удовлетворяет. Вовлеченность командного состава в бытовые вопросы отвлекает его от своих прямых обязанностей. Мы должны достичь того, чтобы военнослужащий занимался бы только военным делом, и не тратил усилия и время на решение бытовых вопросов>,- резюмировал премьер.