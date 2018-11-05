Понедельник, 5 Ноября 2018 12:21

АрмИнфо.В МИД Армении отреагировали на публикацию СМИ касательно связи армянской дипмиссии с мафией в Германии.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян корреспонденту АрмИнфо, в частности, сказала: "МИД Армении находится в контакте с соответствующими структурами Германии для уточнения правдивости утверждений, муссируемых в СМИ. Учитывая щепетильность вопроса и возможное влияние на естественный ход деятельности нашей дипмиссии, на данный момент не считаем целесообразным давать более развернутый комментарий. Дополнительную информацию предоставим по результатам".

Ранее, dw.com со ссылкой на Der Spiegel опубликовало статью о том, что на протяжении трех лет полиция Германии пыталась арестовать членов армянской мафии в этой стране, однако угрозыск не рекомендовал принимать помощь посольства Армении в ФРГ в расследовании

В статье, в частности отмечалось, что преступники из кавказского региона выстроили мощную сеть в Германии, на протяжении трех лет следователи в рамках секретной операции пытались задержать и арестовать представителей армянской мафии, но без особого успеха. "Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law ("Борьба с ворами в законе") проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии.

"Воры в законе" охарактеризованы в материалах расследования, как высокопоставленные авторитеты из российско-евразийской организованной преступности. Они также контролируют армянские мафиозные структуры в Германии. В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола. "Точкой отсчета" стала перестрелка между двумя преступными кланами, которая произошла в июле 2014 года в Эрфурте. Тогда было открыто 14 уголовных дел против 42 человек, подозревавшихся в финансовых махинациях. По словам специалистов BKA, армянская мафия в Германии "действительно существует". Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает "существенными финансовыми" ресурсами и может "угрожать основам правового государства". При этом из-за недостатка доказательств результаты расследований пока не привели к обвинениям и уголовным делам. Помимо этого, тема преступности затронула и дипломатические отношения. По информации Der Spiegel и MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении. В результате более чем 70 оперативно-розыскных мероприятий с участием тысячи полицейских, которые прошли одновременно в шести регионах королевства, были задержаны более 140 подозреваемых в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табачных изделий, отмывании денег и создании подпольных тотализаторов", - писало издание