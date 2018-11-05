Понедельник, 5 Ноября 2018 12:20

АрмИнфо. Если Армения рассчитывает на то, что размер помощи и размер сотрудничества с ЕС будет поднят на новый уровень, то необходимо создать новый облик республики, который смотрит в будущее, у которой есть очень четкое представление относительно своих приоритетов, особенно если это требует большого капиталовложения. Об этом в беседе с журналистами заявил глава делегации ЕС в РА Петр Свитальски.

<То есть, главным образом речь идет об инфраструктурных проектах. Их надо рассматривать в долгосрочной перспективе. У меня спрашивают, как настроен Евросоюз? Я отвечаю, все зависит от наших армянских партнеров. Если армяне покажут, что они, в хорошем смысле, смогут использовать эти деньги, создадут положительный образ, то в Армению поступит больше средств>, - объяснил он.

Он также отметил, что Армения запросила $1,5 млн для проведения досрочных выборов. При этом Свитальски заметил, что в ЕС традиционно все делается медленно, и такие средства быстро не выделяются, однако, в случае с Арменией ситуация была иной. <Для проведения досрочных парламентских выборов мы профинансируем 100 долгосрочных наблюдателей и 1600 краткосрочных>, - подчеркнул Свитальский, добавив, что если Армения продемонстрирует, что она сможет целенаправленно потратить выделенные ей ЕС деньги, то возникнут хорошие перспективы.