Понедельник, 5 Ноября 2018 12:17

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении раскрыла занимающуюся контрабандой наркотиков преступную группу.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что трое граждан Ирана с целью сбыта ввезли через таможенный пункт <Мегри> в Армению крупную партию опиума и спрятали ее в квартире в Ереване.

Двое подельников группы находились под контролем СНБ. 2 ноября они попытались сбыть 1454 г опиума, однако попались в момент передачи партии. В рамках возбужденного уголовного дела предъявлены обвинения гражданам ИРИ Э.К. и А.Б. При обыске в квартире обнаружено 9 г опиума. Приняты меры для выяснения других лиц, связанных с группой.