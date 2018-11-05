Понедельник, 5 Ноября 2018 12:01

АрмИнфо. Ереван пока не комментирует вопрос потери поста Генсека ОДКБ.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на просьбу корреспондента АрмИнфо прокомментировать информацию, муссируемую в СМИ о том, что, скорее всего, должность перейдет по ротации Беларуси и ее возглавит глава Совет безопасности Станислав Зась, в частности, сказала: "Вопрос нового Генсека ОДКБ находится на этапе консультаций которые имеют конфиденциальный характер. Уважая этот принцип, дополнительную информацию предоставить не можем, дабы не навредить этим обсуждениям".

Также АрмИнфо стало известно, что этот вопрос будет на повестке СМИД ОДКБ в Астане 7 ноября, а уже окончательное решение будет принято 8 ноября на встрече глав государств участников Организации.

Отметим, что ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщало, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, но окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября в Астане. Как рассказал один из собеседников ''Ъ'', изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года - то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров. Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Отметим, что Хачатуров покинул эту должность 2 ноября по запросу Армении

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян (объявленный в розыск). 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.