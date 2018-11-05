Понедельник, 5 Ноября 2018 11:51

АрмИнфо.Армен Билян и Смбат Барсегян являются повстанцами, и непобедимы перед законом. Об этом говорится в заявлении партии "Сасна Црер".

Согласно источнику, в обществе продолжаются толки о том, что члены группы Билян и Барсегян нарушили закон и являются убийцами. "Людей убил режим Сержа Саргсяна, его антиармянская и античеловеческая система. Закон об амнистии был неполноценным, был тем, на что была способная умирающая система. Естественно, что ее представители не могли признать право на восстание и не могли выпустить повстанцев на свободу. Однако, все это временно. Тем не менее, в ближайшее время Армен Билян и Смбат Барсегян с помощью воли народа будут на свободе и вместе с обществом займутся повышением благосостояния родины и ее усилением",- говорится в заявлении.

Отметим, что Билян и Барсегян являются последними членами группы, которые находятся под арестом, их подозревают в убийстве трех полицейских при захвате Полка Патрульной службы Полиции.