Понедельник, 5 Ноября 2018 11:21

АрмИнфо.Партия "Просвещенная Армения" будет участвовать в досрочных парламентских выборах со своим списком, и своей политической концепцией. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, представители партии считают необходимым системную, необратимую перемену в стране. Во время своего первого участия в парламентских выборах, представители партии выступили в блоке "Елк" (Исход-ред.). Участие в "Елке" стало судьбоносным для всех партий, входящих в блок. Произошедшая революция изменила политические приоритеты в стране, впервые создав равные возможности, для всех субъектов участвующий в политических процессах. Партия "Просвещенная Армения" после долгих обсуждений с партией "Республика" пришла к решению, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах со своим списком, и своей политической концепцией.

В список партии "Просвещенная Армения" войдут также представители других политических сил и активные политические группы. После выборов в Совет старейшин Еревана жители Армении высоко оценили сотрудничество партий "Просвещенная Армения" и "Республика", которые выступила на выборах в мэрию в формате блока "Луйс", партии продолжат сотрудничество в мэрии в формате данного блока.

Представители партии выразили свою благодарность коллегам по блоку "Елк" за сотрудничество на парламентских и внепарламентских площадках, и считает, что у сил, входящих в данный блок есть потенциал для дальнейшей совместной работы.

Отметим, что в ходе досрочных выборов в мэрию Еревана партия возглавляемая премьер- министром Николом Пашиняном приняла участие в выборах не в формате блоке "Елк", а в формате блока "Мой шаг". Партии "Просвещенная Армения" и "Республика" выступила с форматом блока "Луйс". Глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян отмечал, что в досрочных выборах партии также будут участвовать единым блоком, однако, в ходе длительных обсуждений было принято решение, что партии будут участвовать в досрочных выборах раздельно.