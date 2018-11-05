Понедельник, 5 Ноября 2018 11:10

АрмИнфо.В ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, но окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября в Астане, пишет ''Ъ'' со ссылкой на свои источники.

При этом издание подчеркивает, что интрига вокруг этого назначения заключается в том, что на освободившийся пост претендует Армения, благодаря которой эта вакансия образовалась.

Дипломатические источники ''Ъ'' в трех странах организации говорят, что с большой долей вероятности новым генсеком на следующие три года станет представитель Белоруссии.

Как рассказал один из собеседников ''Ъ'', изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года - то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров. Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник ''Ъ'' назвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. 54- летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.

Господин Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м - Военную академию Белоруссии, а в 2005 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.

Называя Станислава Зася наиболее вероятным претендентом на пост генсека ОДКБ, собеседник ''Ъ'' подчеркнул: последнее слово будет за лидерами стран-членов организации.

В Астане 8 ноября главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности. Ожидается, что будет поставлена точка в вопросе назначения нового руководителя секретариата ОДКБ.

Отметим, оба предыдущих генсека ОДКБ до прихода в организацию работали секретарями Совбезов своих стран. Николай Бордюжа (возглавлял секретариат ОДКБ с 2003 по 2017 год) возглавлял российский Совбез в 1998-1999 гг., а сменивший его Юрий Хачатуров руководил армянским Совбезом с октября 2016 года и до своего назначения генсеком ОДКБ в апреле прошлого года.

Примечательно, что и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, 2 ноября журналистам заявил, что Ереван готов проявить гибкость по вопросу генсека Мнацаканян отметил, что если будет предложен другой кандидат, то Армения рассмотрит вопрос его эффективности на этом посту.