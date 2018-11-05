Понедельник, 5 Ноября 2018 11:09

АрмИнфо.В Ереване продолжается работа по спасению исторического здания, расположенного по адресу Арами,23.

Согласно сообщению пресс-службы комитета градостроения РА, в целях спасения здания разработаны три проекта. Первый, который был разработан архитектором проекта "Старый Ереван", в результате обсуждений был отвергнут Министерством культуры и комитетом градостроения, поскольку был признан опасным для целостности строения. Вторые и третьи проекты, разработанные инженерами и специалистами МЧС, однако также не получил одобрения ведомства.

В настоящее время разработан четвертый проект, за работу над которым инвестор заявил о своей готовности его профинансировать. О разрабатываемом четвертом проекте, как, впрочем, и о проекте "Старый Ереван" будет сообщено в ближайшее время.

Как ранее отмечало АрмИнфо, построенное в 90-ых годах 18-ого столетия здание находится в реестре охраняемых памятников

Министерства культуры Армении, однако этот статус, как и в случае других архитектурных памятников, не спасает его от угрозы уничтожения. В здании проводит занятия имеющий мировую известность детский хор "Маленькие певцы Армении". Однако по причине того, что здание в настоящее время находится практически на грани обрушения, о чем свидетельствует экспертиза Министерства чрезвычайных ситуаций, маленькие певцы долгое время не могут проводить репетиции, и это с учетом того, что в ближайшее время им предстоит представлять Армению во многих авторитетных международных конкурсах. Как рассказали корреспонденту АрмИнфо родители учащихся и сотрудники школы, все началось со строительства непосредственно рядом с архитектурным памятником очередного элитного здания. Подрядчики, осуществляющие строительные работы, по словам преподавателей, нарушили все мыслимые и немыслимые строительные нормы, в результате чего фундамент старинного здания стал оседать, а на стенах образовались глубокие трещины.

Проект "Старый Ереван" охватывает около 100 000 кв.м строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицы Бюзанда. По проекту планируется восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в$150 млн должен был быть завершен в 2010-2011 годах. Однако правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году из-за некоторых проблем. Строительные работы стартовали только в 2017 году.