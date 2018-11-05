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АрмИнфо.4 ноября президент Арцаха Бако Саакян вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетил ряд участков границы на востоке республики, где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.
Как передает Главное информационное управление аппарата президента Карабаха, глав обоих армянских государств сопровождали министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, директор Службы национальной безопасности Республики Армения Артур Ванецян другие должностные лица.
|Эдмон Марукян: Возможность нашего сотрудничества с партиями "Гражданский договор" и "Республика" не исчерпаны
|С 7 по 10 ноября в Армении ожидается погода без осадков
|При содействии Конверс Банка в Ереване пойдет семинар SME Banking Club на тему "Мировые тенденции развития и возможности кредитования МСБ"
|На площади Свободы в Ереване 6 ноября состоится митинг против проведения в Армении международного форума ЛГБТ-христиан
|Арестован сотрудник КГД, потребовавший и получивший взятку в особо крупных размерах
|Политические силы Армении находятся в процессе трансформации в преддверии внеочередных выборов
|Пашинян: Мы должны констатировать, что случаи нарушения перемирия минимизировались, и они не носят целевой характер
|МИД Армении уточняет правдивость публикации о связи посольства страны в ФРГ с армянской мафией Германии
|Для проведения досрочных выборов ЕС выделит Армении $1,5 млн
|СНБ Армении пресекли попытку сбыта 1,5 кг опиума со стороны граждан Ирана
|Ереван пока не комментирует вопрос потери поста Генсека ОДКБ
|Представители партии "Сасна Црер" верят, что в ближайшее время волей народа Армен Билян и Смбат Барсегян выйдут на свободу
|Партия "Просвещенная Армения" будет участвовать в досрочных парламентских выборах отдельно, а не в формате блока "Луйс"
|Армен Саркисян подписал закон об объявлении амнистии
|В ОДКБ обсуждается назначение на пост Генсеке представителя Беларуси
|В Ереване продолжается работа по спасению исторического здания, расположенного по адресу Арами,23.
|Президент Арцаха и и.о. премьер-министра Армении посетили ряд участков границы на востоке республики
|Арцах и Армения обсуждают направления взаимодействия в банковской сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го ноября
|Beeline предоставит 30% кешбэк пользователям услуги "Автоплатеж"
|Аппарату премьер-министра в 2019 году будет выделено 20 млрд 697 млн драмов
|Эпопея с предоставлением жилья третьему президенту Армении не завершается
|Осенняя акция Viva Cell-MTS: покупка мобильных устройств в рассрочку по нулевой ставке, без предоплаты и комиссий
|Глава аппарата парламента предупреждает, что в силу недостатка средств депутаты 7-ого созыва возможно будут работать в неотапливаемом здании с испорченным водопроводом
|Минские посредники приветствовали договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Душанбе
|Артак Зейналян: Наших потребностей больше, нежели та сумма, которую нам выделило правительство
|И.о. министра юстиции: Мы должны приложить все усилия, чтобы провести легитимные и прозрачные досрочные выборы в парламент
|Зейналян: Переходное правосудия не будет направлено на оспаривание решений суда
|Карен Поладян: Вмешательство в деятельность судьи является уголовно наказуемым действием
|С 5-го и 6-го ноября температура воздуха понизится на 4-5 градусов
|В Армении уже 16 лет нет банковских дефолтов
|Омбудсмен Армении сообщил о чрезмерной загруженности своего офиса
|Форум ЛГБТ-христиан в Ереване состоится
|Первое заседание парламента седьмого созыва может состояться 24 декабря
|Суд принял решение об аресте эксперта Полиции, обвиняемого в фальсификации улик по делу 1 марта 2008 года
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го ноября
|Минобороны Армении: Если бы у армянской стороны был бы хоть один азербайджанский военнопленный, мы бы его обменяли
|Генсек ОБСЕ полагает, что власти Армении оставили мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов
|Во время февральской Мюнхенской конференции по безопасности ключевой темой станет карабахское урегулирование
|Экс-директор медцентра "Григор Лусаворич" обвиняется в злоупотреблениях, в его отношении объявлен розыск
|Армен Саркисян отозвал Микаэла Минасяна с поста посла РА в Ватикане, Португалии и на Мальте
|Офис Роберта Кочаряна подаст в суд на предпринимателя Сильву Амбарцумян за клевету
|И.о. министра иностранных дел: У Армении есть кaндидаты на должность генсека ОДКБ
|И.о. первого вице-премьера Армении в Астане принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
|Зограб Мнацаканян: В ходе визита Болтона были представлены основные аспекты внешней политики Армении
|И.о. министра ИД Армении: Мы считаем, что в решении арцахского вопроса у Арцаха должен быть решающий голос
|Зограб Мнацаканян: Заявление Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы следует рассматривать в контексте геополитической ситуации
|Семериков разъяснил причины отставки Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ
|Кевин Оксуз из Армении будет экстрадирован в США
|Андрей Пятахин принял участие в 9-ой национальной конференции, посвященной инфраструктурным проблемам
|В Анкаре назвали условия нормализации отношений с Арменией
|11 ноября состоится расширенное собрание РПА, на котором будет решен вопрос участия партии в выборах
|Хачатуров покинул должность Генсека ОДКБ
|Viva Cell-MTS начинает масштабную работу по техническому переоснащению и модернизации своей мобильной сети
|Закир Гасанов обсудили с посредниками перспективы урегулирования карабахского конфликта
|Первое заседание парламента Армении состоится 31 декабря
|Зейналян: В отношении пожизненно заключенных будут практиковаться институты помилования и условно-досрочного освобождения
|Российский посредник: Ситуация в зоне карабахского конфликта более-менее стабилизировалась
|Лавров: Пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, едва ли возможно будет серьезно рассматривать конкретные варианты выхода из карабахского кризиса
|Конверс Банк предлагает дешевые кредиты на приобретение агротехники в лизинг
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