Понедельник, 5 Ноября 2018 10:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 5 ноября текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 4, 7, 16, 28, 41/6, 84, 86, 99, 113, 115/1, 181, 203, 350 у Шрджанцик тоннеля, собственные дома 1/7, 1/13, 1/31, 1/20 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на 15-ой улице и собственные дома на 41-ой улице Нор Ареша, жилой дом 37 на ул. Алабяна, жилой дом 26 на ул. Шинарарнери, жилые дома 7, 11, 13 на ул. Эстонакан, жилой дом 10 на 2-ом переулке Маргаряна;

10:30-16:30 жилой дом 15 на ул. Туманяна, жилые дома 17, 19, 21 на ул. Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 3-14 на ул. Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-79 на ул. Барьяберди, собственные дома 7-27 на ул. Будапешт; жилые дома 4, 4/1, 4/2 на пр. Исакова, собственные дома 3-6 на ул. Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 4, 6 в кв. "Нор Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 166-396 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, собственные дома 1-20 на ул. Таирова, собственные дома 46, 46/81 на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты (не являющиеся жильцами) 5-47 на ул. Таирова, собственные дома 37-337, 148-396 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома 87-346 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова;

11:00-15:00 собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы, собственные дома 7-ой улицы, школа N87, детский сад N365 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилой дом 33 на ул. Ширака, жилой дом 1 на 4-ом переулке, жилой дом 17 на ул. Ширака, вспомогательное хозяйство N19, детский сад N144, собственные дома улиц Неркин Чарбаха 1, 5, 6, 12, собственные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Неркин Чарбаха и собственные дома на 13-ой улице, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Чарбаха, жилой дом 62 на ул. Араратян, жилой дом 5/5 на ул. Шарури, жилой дом 62 на ул. Арташисян, собственные дома на 2-ом переулке улицы Арташисян иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично села Дарбник и Арарат;

10:00-16:00 частично село Вардашат;

10:30-16:00 частично улица Араза в городе Арташат;

11:00-15:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Малишка; в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично село Касах, армянская кухня "Урени", ООО "Лусин", старый детский садик, прилегающие производственные

территории иабоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

10:30-14:00 улицы Спандаряна, Исаакяна, собственные дома улиц Кармир банак и Шаумяна, собственные дома 33-162 на ул. Чаренца, собственные дома 2-15 на ул. Азнавура, собственные дома 21-39 на ул. Лчапня, квартал 'Черемушка", основная школа N4, музыкальная школа, ЧП "Мецепасар", "Гамлет Асатрян", "Гамлет Санеян", газозаправочные станции "Мастер", "Телемак газ", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан; в Ширакском марзе:

10:00-16:00 Гюмрийское шоссе села Ашоцк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе; улицы Туманяна, Еритасардакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), в городе Маралик Анийского региона; в Лорийском марзе:

12:00-17:00 город Туманян. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.