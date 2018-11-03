Суббота, 3 Ноября 2018 19:07

АрмИнфо. Beeline проводит акцию для абонентов предоплатной системы расчетов, пользующихся услугой <Автоплатеж>. Как пояснил АрмИнфо в пресс-службе компании, до 31 декабря 2018 года при оплате мобильного телефона с помощью услуги "Автоплатеж" на баланс будет автоматически зачислена дополнительная сумма в размере 30% от совершенного платежа.

"Опция автоматической оплаты уже позволяет сотням наших клиентов всегда быть на связи и не беспокоиться о пополнении баланса. Даже в этом вопросе мы в первую очередь заботимся о простоте и удобстве, ведь система сама следит за тем, чтобы на счету всегда была желаемая для клиента сумма. Мы приглашаем абонентов воспользоваться этой современной услугой, которая стала на 30% выгоднее", - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, максимально доступная сумма кешбэка в период проведения акции не может превышать 6000 драмов. Подключить автоплатеж можно на сайте компании www.beeline.am в разделе "Оплата". Абонент может по своему усмотрению установить сумму, которая будет автоматически перечисляться на баланс с прикрепленной к номеру банковской карточки. При желании услугу можно легко отключить, изменить перечисляемую сумму или данные прикрепленной карточки.

Подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".