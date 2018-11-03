Суббота, 3 Ноября 2018 19:06

АрмИнфо. Аппарат премьер-министра Армении в 2018 году осуществил 30 программ, утвержденных бюджетом. Бюджет аппарата составляет 19 млрд 686 млн драмов. За 9 месяцев текущего года аппарат премьера использовал 11 млрд 321 млн драмов. Об этом 3 ноября во время обсуждения в парламенте проекта бюджета 2019 года заявил глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

По его словам, в этой сфере есть определенные сбережения, но это также связано с наличием грантов, большинство из которых приходятся на конец года.

"На 2019 год у нас запланировано 11 программ - 41 мероприятие, для которых предусмотрено 20 млрд 697 млн драмов. В сравнении с 2018 году было сокращено 16 программ, стоимость которых составляла 8,4 млрд драмов, зато было добавлено 5 программ с бюджетом в 9,7 млрд драмов",

- отметил Агаджанян.