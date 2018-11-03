Суббота, 3 Ноября 2018 19:04

АрмИнфо. Эпопея с предоставлением жилья третьему президенту Армении Сержу Саргсяну не завершается.

Как заявил в беседе с журналистами глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян, по закону, государство обязано предоставить отставному президенту жилье, однако все предлагаемые правительством варианты до сих пор были отклонены Сержем Саргсяном, который, не дождавшись "должного" предложения, покинул "правительственные дачи" и переехал в особняк своего зятя в селе Джрвеж.

Однако, как сообщил Агаджанян, вопрос этим не решился, поскольку, закон обязывает государство обеспечить жильем отставного президента, и это требование должно быть выполнено. "Я думаю, что вопрос может быть исчерпан следующим образом - либо Серж Саргсян письменно отказывается от претензий на получение жилья от государства, либо государство приобретает на его имя жилье, а дальше он сам пусть решает, жить в нем или использовать как-либо иначе",- объяснил Агаджанян.

Отметим, что, претендуя на пост премьера, отставной президент Серж Саргсян претендовал также не передачу ему в собственность особняка в "правительственных дачах", где он жил в последние 10 лет своего президента. Однако после того, как в апреле начались народные волнения, Саргсян отказался от своей идеи, очевидно, думая, что это утихомирит страсти. После этого правительство ему предлагало различные особняки, однако, Саргсян под благовидными предлогами отказывался от них, и в конце концов, переехал в особняк своего зятя, так и не дождавшись заветного предложения.