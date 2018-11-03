Суббота, 3 Ноября 2018 19:03

АрмИнфо.Viva Cell-MTS в рамках очередной осенней акции предлагает купить мобильные устройства в рассрочку по нулевой ставке, без предоплаты и комиссий. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, кредит в рассрочку оформляется через ИНЕКОБАНК. Акция действует до 31 декабря с.г.

Согласно источнику, ежемесячная плата за обслуживание кредита в первый год действия не взимается, а в остальные 2 года составит 1,3%. Размер кредита выдаваемого на эти цели колеблется в пределах от 50 тыс до 1.5 млн драмов. Срок погашения кредита установлен в 3 года.

Более подробно с условиями акции можно ознакомится на сайте компании www.mts.am, или позвонив на бесплатный номер 111, или через портал "111 онлайн", или же посетить любой из офисов продаж/обслуживания Viva Cell-MTS.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО "МТС Армения") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.