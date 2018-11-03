Суббота, 3 Ноября 2018 18:51

АрмИнфо. Глава аппарата Национального Собрания Ара Сагателян сегодня на обсуждениях проекта бюджета 2019 года пожаловался на тот факт, что здание Национального Собрания нуждается в ремонте, однако, в 2018 году правительство не стало выделять средства на строительные работы. Причем это предложение правительство отклонило дважды.

По словам последнего, в одном случае парламенту требовалось 109 млн драмов, в другой раз было запрошено 205 млн драмов, однако, в обоих случаях деньги так и не были выделены. "Я призываю депутатов обратить внимание на данное обстоятельство и зафиксировать необходимую сумму в проекте бюджета 2019 года, в противном случае депутаты 7-го созыва будут вынуждены работать в весьма некомфортных условиях, в неотапливаемом здании с испорченным водопроводом",- заметил Сагателян, добавив, что в 2019 году парламенту планируется выделить 5, 2 млрд драмов.

Он также сообщил, что в 2019 году предусматривается провести как минимум 48 очередных заседаний и 23 внеочередных, порядка 28 парламентских слушаний и 25 брифингов. "В течение года запланировано принять 380 законов. Будут осуществлены 23 визита официальных делегаций и 7-10 визитов групп дружбы", - заключил Сагателян.