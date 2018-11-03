Суббота, 3 Ноября 2018 18:50

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер выступили с заявлением по итогам визита в регион вместе с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Главная цель визита состояла в том, чтобы обсудить итоги беседы лидеров Армении и Азербайджана на полях саммита СНГ в Душанбе в сентябре, наметить следующие шаги в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и в целом понять ситуацию на местах.

Сопредседатели встретились с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном в Ереване 29 октября и с президентом Ильхамом Алиевым в Баку 1 ноября. В обеих столицах они провели консультации с соответствующими министрами иностранных дел и министрами обороны. 30-31 октября сопредседатели встретились с де-факто властями в Нагорном Карабахе и посетили районы Кельбаджар и Агдам. 31 октября они приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения вблизи Агдама. В Баку сопредседатели встретились с представителями азербайджанской общины, пострадавшей от конфликта. В регионе сопредседатели обсудили ситуацию с представителями МККК и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ходе встреч с сопредседателями лидеры обеих стран подтвердили, что уровень насилия значительно снизился, поскольку в Душанбе они подтвердили свою приверженность ослаблению напряженности. В ходе консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию об осуществлении понимания, достигнутого в Душанбе, в том числе в отношении установления прямой линий связи. Сопредседатели приветствовали эти события, дав высокую оценку сторонам за добросовестное осуществление конструктивных мер и выразили поддержку готовности лидеров продолжить диалог.

Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для интенсивных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Министры иностранных дел договорились встретиться еще раз до конца года. Сопредседатели вскоре отправятся в Вену, чтобы проинформировать Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы.