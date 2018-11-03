Суббота, 3 Ноября 2018 18:49

АрмИнфо. Наших потребностей больше, нежели та сумма, которую нам выделило правительство. Отметим, что в этом году минюсту будет выделено 1 млрд 230 млн драмов Об этом в беседе с журналистами 3 ноября заметил и.о. министра юстиции Артак Зейналян, комментируя бюджет, предусмотренный для возглавляемого им министерства.

Он заметил, что нужно будет распределить сумму таким образом, чтобы бюджет не уменьшался, а рос, и чтобы не приходилось влезать в долги. Зейналян подчеркнул, что на данный момент, как минимум 2 УИУ нуждаются в замене - УИУ "Нубарашен" и "Горис". По словам и.о. министра юстиции на данный момент в правительстве находится проект решения о выделении средств из резервного фонда. "Мы будем искать средства на осуществление в данных УИУ ремонтных работ. Мы также запланировали выделить 1 млрд драмов на строительство нового пенитенциарного заведения. Вообще, для замены УИУ "Горис" предполагается потратить 4,9 млрд драмов, однако, проект еще не утвержден из-за нехватки средств", - подчеркнул Зейнлян.

Он также заметил, что если Министерству удастся сэкономить средства, они будут направлены на капитальный ремонт в УИУ. Также и.о. министра юстиции заметил, что следует более тщательно разработать проект, связанный с предоставлением спецбраслетов заключенным с тем, чтобы они могли отбывать наказание на воле.

На вопрос, не боится ли и.о. министра юстиции, что после амнистии уровень преступности в стране поднимется, последний заявил: "Подобные анализы, и такая статика была, и были также примеры, когда после амнистии уровень преступности поднимался. Не исключается также, что он поднимется и в Армении, но ведь это не обязательно. Возможно, он останется таким, каким был раньше", - подчеркнул Зейналян.