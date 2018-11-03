Суббота, 3 Ноября 2018 18:47

АрмИнфо.Предстоящие досрочные выборы в парламент могут быть аполитичными, а могут и не быть таковыми. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. министра юстиции Артак Зейналян.

Он отметил, что это будет обусловлено тем, каким образом политические силы примут участие в выборах, каким образом правительство осуществит свои обязанности для обеспечения избирательных прав.

"Предвыборная агитация еще не началась, и рано делать какие-либо прогнозы. Может быть и первый вариант, и второй. Но мы хотим, чтобы выборы были политическими. Естественно правительство и полиция сделают все возможное, чтобы исключить любые незаконные действия, кроме того СМИ также будут следить за тем, чтобы выборы были максимально свободными и прозрачными, чтобы граждане страны смогли выразить свою политическую волю", - подчеркнул Зейналян.

Относительно того, не видит ли и.о. министра юстиции проблемы в том, что рейтинговая система может деформировать электоральный процесс, последний заявил: "Я не вижу в этом никакой проблемы, мы все должны объединить усилия с тем, чтобы были политические выборы, и чтобы следующий парламент был легитимным", - подчеркнул Зейналян.

Он также не согласился с тем, что правительство не приложило достаточных усилий для внесения поправок в Избирательный кодекс. "Я не согласен. Действующее правительство приложило все усилия, но случилось так, как случилось>, - заметил и.о. минюста.

В свою очередь, глава Центризбиркома Тигран Мукучян заявил журналистам, что даже в условиях нереформированного ИК можно провести достойные, прозрачные и легитимные выборы