Суббота, 3 Ноября 2018 18:46

АрмИнфо. Переходное правосудия не будет направлено на оспаривание решений суда или на порождение споров и конфликтов. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о.министра юстиции Армении Артак Зейналян.

По его словам, переходное правосудие будет направлено на создание атмосферы мира и взаимопонимания. "Для реализации переходного правосудия не будут создаваться отдельные суды. Все будет сделано исключительно в рамках правовой системы Армении", - заключил и.о. министра юстиции.

Отметим, что ранее о необходимости имплементации в Армении системы переходного правосудия заговорил и.о.премьера Никол Пашинян в контексте развернутой новым правительством страны широкомасштабной антикоррупционной борьбы.