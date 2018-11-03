Суббота, 3 Ноября 2018 18:45

АрмИнфо.12 апреля Высший судебный совет принял решение о том, что вмешательство в деятельность судьи является недопустимым. Об этом 3 ноября в беседе с журналистами заявил глава судебного департамента Карен Поладян.

"На сайте ВВС есть подробная информация об ответственности, которую понесут те, кто намерен звонить судьям, так как это уголовно наказуемое действие. А также там есть инструкция самим судьям, которые получают подобные звонки. Судьи должны оповестить о данных звонках Высший судебный совет, чтобы представители последнего осуществили соответствующие действия в рамках закона и своих полномочий. Однако за 7 месяцев деятельности структуры, таких звонков не поступало ", - заверил Поладян.

Что касается того, были ли подобные звонки и указания ранее, Поладян заявил, что ему об этом ничего не известно. Он также отметил, что Высший судебный совет разработал и опубликовал комплексную концепцию по повышению эффективности системы правосудия в Армении, в которую включены все проблемные сферы судебной системы. "Для решения всех этих вопросов предусматривается провести ряд мероприятий, список которых в ближайшее время также будет опубликован", - заявил он.

Что касается того, есть ли изменения в судебной системе после революции, Поладян отметил: "Судебная система работает в своем обычном графике. По-моему, из прошлого были сделаны выводы, и в результате определенных изменений общественность в скором времени увидит улучшения в системе".

Отметим, что ранее и.о.премьера Никол Пашинян неоднократно заявлял, что при прошлых властях имела место практика по принуждению судей к тем или иным решениям со стороны высшего руководства страны. "При мне этой практики не будет",- заверил он.