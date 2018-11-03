Суббота, 3 Ноября 2018 18:44

АрмИнфо. На территории Армении 4-го ноября, ночью 5- го, 8-го ноября ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, днем 5-го, 6-го в большинстве регионов, 7-го октября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в отдельных местах- туман. Северо- восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Днем 5-го и 6-го ноября температура воздуха

понизится на 4-5 градусов.

В Ереване 4-го, ночью 5-го, с 7-8 ноября ожидается погода без осадков. Днем 5-го, 6-го время от времени ожидается дождь. Температура воздуха днем составит от +12 до +17 градусов тепла.